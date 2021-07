Juventus, chi si rivede: ci sarà Antonio Conte nelle serate di Champions League

Juventus, guarda chi si rivede: Antonio Conte pronto a tornare in sella nelle serate di Champions League: cosa può succedere

Una di quelle notizie che non ti aspetti. Perché il personaggio non ha mai amato, o quasi, andare davanti alle telecamere e spiegare, in più di un’occasione, quali potessero essere i problemi dopo un risultato non arrivato. E non sono nemmeno mai mancati gli screzi, in tv, con Antonio Conte: lui che ha sempre difeso a spada tratta la propria squadra e le proprie scelte. Adesso però, senza panchina, le cose possono cambiare.

Una trattativa vera e propria, rivelata dal Corriere dello Sport questa mattina, che potrebbe portare il tecnico che l’anno scorso ha vinto lo scudetto dell’Inter dentro gli studi di Sky a commentare a fine partita le gare della massima competizione europea. E sembra che questa operazione di mercato sia anche in fase avanzata. La fumata bianca sarebbe in arrivo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro tutto da scrivere | Incontro decisivo