Kaio Jorge, brutta sorpresa nel contratto: «E’ valido fino al 2023»

Si complica la trattativa per Kaio Jorge. Un socio e dirigente del Santos sostiene che il contratto non sia a scadenza a causa di una clausola giovanile.

Sergio Canozzi è un socio e dirigente del Santos, che ha parlato a Sky Sport della situazione contrattuale di Kaio Jorge: «Ho 68 anni, lavoro nel calcio da quando ne avevo 18. Il club è sempre stato centrale nel mercato, noi abbiamo cresciuto il giocatore e abbiamo affrontato i costi per la sua crescita. Il giocatore ha un contratto con il Santos fino al 2023, parliamo con diversi club e aspettiamo che arrivino offerte».

La norma usata dal Santos per Kaio Jorge

Kaio Jorge ha firmato a 16 anni. Secondo il Santos, i minorenni non possono firmare un contratto più lungo di 3 anni. Ma il Santos ha fatto sapere che la federazione calcistica brasiliana permette di far firmare anche contratti di 5 anni e la FIFA, secondo quanto rivelato dal club brasiliano, «rispetta le decisioni delle federazioni»: in questo caso il contratto firmato dal calciatore nel 2018 scadrebbe nel 2023. «Non vogliamo ostacolare la cessione – spiega – aspettiamo proposte. Anche in Italia abbiamo Marcelo Galan che sta portando avanti dei contatti. Stiamo parlando con la Juve, io stesso ho avuto due contatti con Cherubini dicendogli che se vuole parlare con il Santos lo può fare con Marcelo che è in Italia. Il Benfica ha fatto un’offerta che non è stata accettata dall’agente. Potrebbe essere migliorata, ma il Benfica sta avendo problemi con quello che è successo al presidente. Vogliamo 15 milioni».