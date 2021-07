Monza-Juventus, le possibili scelte di formazione di Allegri

Monza-Juventus, per i bianconeri è il momento di tornare in campo per un test utile a preparare al meglio l’inizio ufficiale della stagione.

La squadra di Allegri sarà impegnata sabato sera, domani, nel “Trofeo Berlusconi”. Un appuntamento nel quale i bianconeri dovranno vedersela contro l’ambizioso Monza. I brianzoli non fanno mistero di voler puntare alla serie A e il tecnico Giovanni Stroppa deve gestire quella che per la cadetteria può essere considerata come una vera e propria corazzata. La Juventus negli ultimi giorni ha ritrovato alcuni nazionali che sono stati protagonisti negli Europei, ma scenderanno subito in campo?

