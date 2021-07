Calciomercato Juventus, l’annuncio di Icardi sul suo futuro

Tanti rumors si sono accavallati in questi ultimi mesi per il calciomercato della Juventus, con i tifosi bianconeri che sognano l’arrivo di grandi nomi.

In attacco soprattutto si sono ipotizzati grandi acquisti, con le strategie del club inevitabilmente legate al futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese rimarrà ancora per un anno in bianconero e quindi adesso la Juventus non cercherà una stella di prima grandezza, ma cercherà di rinforzare il settore offensivo con un giovane di grandi prospettive. Kaio Jorge è un nome caldissimo, potrebbe arrivare a Torino già nelle prossime ore. Difficilmente insomma si vedranno quest’anno in bianconero Gabriel Jesus o Icardi, accostati più volte alla squadra di Allegri.

