Calciomercato Juventus, altre cessioni all’orizzonte: il punto

In casa bianconera continuano ad accumularsi rumors e indizi. Il calciomercato della Juventus ancora però non è decollato e i tifosi aspettano novità.

Sul fronte degli acquisti la società bianconera sembra avere ben chiare le idee. Mister Allegri ha bisogno di qualche innesto per la sua Juventus e sarà accontentato. La dirigenza però sta lavorando sodo anche sul fronte delle cessioni e ieri sera è arrivata quella ufficiale di Frabotta al Verona. Rimangono però altri elementi sulla lista dei partenti, anche se alla fine non è detto che qualcuno non possa rimanere ed essere una preziosa alternativa nel corso della stagione.

Calciomercato Juventus, Ramsey e Demiral i maggiori indiziati a partire

In particolare c’è da definire il futuro di Ramsey. Per il gallese non sono arrivate offerte concrete e il centrocampista proverà a convincere Allegri. Il calciomercato però è ancora lungo e non si esclude che possa farti avanti qualche club di Premier League pronto a ingaggiarlo. In difesa De Sciglio può essere un elemento duttile da tenere in rosa, visti i tanti impegni stagionali. E se per Demiral si aspetta l’offerta giusta per lasciarlo partire, ecco che Rugani potrebbe rimanere proprio per prendere il posto nella rosa del turco. Nonostante la Lazio di Sarri lo tenga d’occhio. Bernardeschi ha il contratto in scadenza nel 2022 ma Allegri ha speso parole d’elogio per il jolly offensivo fresco campione d’Europa. Sono alte le possibilità che possa rimanere.