Calciomercato Juventus, vice Alex Sandro: in due sotto esame

Per il calciomercato della Juventus continuano ad essere giorni cruciali. La società bianconera è al lavoro per accontentare le richieste di mister Allegri.

Pochi dubbi sulla volontà del club, che è quella di riuscire a rendere più forte la squadra dello scorso anno. Il livornese è stato richiamato alla guida della Juventus per aprire un nuovo ciclo vincere ma è scontato dire che per farlo ha bisogno di innesti un po’ in tutti i settori del campo. Per adesso però bisogna anche gestire nel migliore dei modi le risorse che già si hanno e dunque in alcuni ruoli potrebbe anche non arrivare nessuno. Come ad esempio per quanto riguarda un vice Alex Sandro.

