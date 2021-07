Calciomercato Juventus, pronto l’affondo | Sgarbo a Paratici

Calciomercato Juventus, la prossima settimana affondo decisivo per il difensore. Uno sgarbo vero e proprio a Paratici

Secondo quanto riportato da La Nazione, la prossima settimana la Juventus potrebbe piazzare l’affondo decisivo per piazzare il colpo e fare un vero e proprio sgarbo all’ex Fabio Paratici, che con il suo Tottenham ha cercato il difensore. L’offerta bianconera sarebbe già pronta, per una trattativa che appare comunque non facile.

Parliamo di Milenkovic della Fiorentina, che la società viola vorrebbe cedere all’estero. Ma chi si presenta con il giusto piglio – e soprattutto con i soldi richiesti – allora avrà comunque la priorità. Il rinnovo non è più nelle idee delle parti. Il difensore vuole andare via e Commisso lo ha capito. Ecco perché cercherà di monetizzare al meglio una cessione che appare scontata in questa finestra di mercato.

