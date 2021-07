Calciomercato Juventus, Santos “rassegnato” | Rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, anche il Santos sembra essersi ormai rassegnato a perdere Kaio Jorge: il presidente del club carioca fa il punto.

La Juve è ormai sempre più vicina dal trovare l’accordo con il Santos per Kaio Jorge. Dopo aver “apparecchiato” la tavola con l’entourage del calciatore, con il quale è stata raggiunta un’intesa già da qualche giorno, i bianconeri avrebbero messo sul piatto un’offerta da 3 milioni di euro, con la quale convincere un Santos che ora come ora sembra essersi rassegnato a perdere il suo gioiello classe ‘2002.

Anche le parole del presidente Andres Rueda, rilasciate a “Estadio 97”, si inseriscono proprio in questo solco. Ecco quanto dichiarato: “Siamo in trattative con la Juventus per Kaio Jorge, lo vogliono ma non abbiamo ancora deciso se lascerà il club adesso o a gennaio da svincolati. Siamo praticamente costretti a perdere Kaio.”