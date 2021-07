Calciomercato Juventus, svolta per Locatelli | Nedved fiducioso: l’annuncio

Calciomercato Juventus, svolta per Locatelli: la rivelazione di Nedved svela alcuni particolari piuttosto interessanti.

L’obiettivo numero uno della Juventus in questa sessione di calciomercato risponde al nome di Manuel Locatelli. Con il Sassuolo i contatti continuano, anche se non hanno ancora portato alla tanto attesa fumata bianca, dal momento che i neroverdi non si smuovono dalla richiesta di 40 milioni di euro, e non accettano che venga inserito nell’affare una contropartita tecnica o delle percentuali legate alla futura rivendita del calciatore. La sensazione è che alla fine l’affare si farà, ma i bianconeri devono stringere i tempi, per evitare l’irruzione di altre squadre. Proprio di questo ha parlato il vice presidente della Juventus Pavel Nedved, a margine del match contro il Monza valido per il trofeo Berlusconi.

Calciomercato Juventus, Nedved su Locatelli: “Siamo fiduciosi”

Ecco le parole di Nedved, che ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Siamo fiduciosi, abbiamo fatto la nostra offerta che riteniamo congrua in questo momento, considerando anche il Covid. Siamo convinti del fatto che quest’offerta sia buona e giusta: siamo fiduciosi, poi è naturale che nelle trattative ci siano sempre cose da chiarire.” Nedved ostenta fiducia: staremo a vedere quale sarà effettivamente l’esito dell’operazione.