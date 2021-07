Calciomercato Juventus, il Santos non fa paura | Kaio Jorge arriva

Calciomercato Juventus, il Santos non mette timore ai bianconeri. Kaio Jorge arriva: si valuta se portarlo subito a Torino

Nessuna paura che la trattativa possa saltare. La Juventus ha trovato un accordo con Kaio Jorge per gennaio ed è destinato a vestire il bianconero. Il contratto del talento brasiliano scade alla fine dell’anno solare, e i bianconeri non sono intenzionati a cedere alle richieste del club brasiliano, che sta cercando di mettere in piedi un bluff per non perdere il calciatore a parametro zero.

Cos spiega la Gazzetta dello Sport questa mattina: ieri la società detentrice delle prestazioni del calciatore ha tirato fuori una clausola di rinnovo automatico che sembra non poter esistere. Fondamentalmente il Santos si è trovato spiazzato dall’accordo raggiunto tra Kaio Jorge e la Juventus. I brasiliani lo volevano cedere al Benfica incassando così 4,5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per Locatelli spunta anche il Barça | Le ultime