Juventus ancora senza tanti big ma il rientro è già fissato

Questa sera vedremo nuovamente all’opera la Juventus, impegnata contro il Monza in un “Trofeo Berlusconi” che sarà un utile test per mister Allegri.

La squadra bianconera ha superato il Cesena nel suo primo test stagionale, giocato praticamente senza mezza squadra ancora in vacanza. Nel frattempo sono tornati a Torino tanti big, Cristiano Ronaldo in primis, ma non è detto che scendano in campo per questa partita. Il tecnico senz’altro farà le sue valutazioni e manderà in campo la miglior formazione possibile, mettendo al primo posto la necessità di non correre rischi riguardo eventuali infortuni e ovviamente con l’obiettivo di far trovare a tutti la miglior forma possibile. Dopo il Monza c’è già un altro test programmato, il “Trofeo Gamper” a Barcellona il prossimo 8 agosto.

