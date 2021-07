Monza-Juventus: dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Tutto pronto per Monza-Juventus, match in programma oggi 31 luglio per il “Trofeo Berlusconi”. Un altro test per i bianconeri in vista dell’inizio del campionato.

Massimiliano Allegri ha ritrovato nei giorni scorsi diversi big della sua squadra, da Ronaldo a Rabiot. Stasera potrebbero vedersi in campo almeno per uno spezzone, visti i pochi allenamenti nelle gambe. Qualcuno però, proprio come il portoghese, potrebbe rimanere fuori. Per il tecnico un match che servirà a capire i progressi fatti dalla sua squadra in queste prime settimane di ritiro. Aspettando ovviamente i nuovi volti che il calciomercato potrebbe portare nei prossimi giorni. I tifosi si aspettano molto da questa stagione dopo aver fallito lo scorso anno la conquista del decimo scudetto consecutive.

