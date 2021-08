Calciomercato Juventus, accelerata Pjanic | Cosa manca per chiudere

Ancora qualche giorno e poi sembra davvero che ci sarà un accelerata decisa per quanto riguarda il calciomercato della Juventus.

La società bianconera è ormai al lavoro da tempo per chiudere delle trattative che serviranno a portare a Torino gli innesti richiesti da mister Allegri. Il tecnico livornese vuole una rosa ampia e competitiva per puntare al ritorno della vittoria dello scudetto e anche per cercare di effettuare un cammino importante nella prossima edizione della Champions League. Specie a centrocampo ci saranno novità e ormai non è un mistero che la Juventus abbia intenzione di portare a Torino Manuel Locatelli, stella del Sassuolo e fresco campione d’Europa con la nazionale.

