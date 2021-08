Calciomercato Juventus, affare Kaio Jorge in chiusura | Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge sempre più vicino: ecco le cifre e i dettagli dell’operazione. Tutti gli aggiornamenti.

Ormai ci siamo. Kaio Jorge è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera; dopo le resistenze del Santos, la fumata bianca è imminente, dal momento che tra pochi giorni il gioiellino brasiliano classe ‘2002 sarà un nuovo giocatore della Juventus. Dopo aver raggiunto l’accordo con il calciatore sulla base di un contratto quinquennale ( con ricche commissioni a Bertolucci, l’agente dell’attaccante), i bianconeri hanno praticamente raggiunto l’accordo con il Santos, sulla base di una valutazione di circa 3 milioni di euro, così articolati.

L’intesa in via di definizione tra #Juve e #Santos per #KaioJorge prevede un esborso immediato di 1.5 milioni, 1.5 nel 2022. I brasiliani, inoltre, avranno diritto al 5% in caso di futura rivendita. Ci siamo ⏳⚪️⚫️@GoalItalia @GoalBR @Marcelo_Hazan