Calciomercato Juventus, Pjanic-Ramsey: che intrigo | Parola di Allegri

Calciomercato Juventus, le parole di Allegri sul possibile ritorno di Pjanic e sull’eventuale utilizzo di Ramsey da vertice basso.

La partita contro il Monza è servita alla Juventus per oliare i meccanismi, ma anche per provare delle soluzioni tattiche che potrebbero rivelarsi utili nel corso di una stagione nella quale la banda Allegri è impegnata su molti fronti, in campo nazionale ed internazionale. Sappiamo tutti come il reparto sul quale si stanno concentrando le attenzioni degli uomini mercato bianconeri sia il centrocampo: Locatelli è il primo nome sulla lista, ma la trattativa con il Sassuolo vede una fase di stasi, con i neroverdi che almeno per il momento non sono intenzionati ad abbassare le loro pretese.

Una soluzione low-cost sarebbe rappresentata dal possibile ritorno di Pjanic, che vuole la Juve, e che il Barcellona è disposto a cedere anche in prestito. La condizione necessaria e sufficiente per il ritorno del bosniaco è rappresentato dalla cessione di Aaron Ramsey, che Allegri ieri ha provato, ottenendo buoni riscontri, nella posizione di vertice basso davanti alla difesa: la stessa posizione che nella scorsa stagione ha ricoperto solo per pochi minuti contro il Ferencvaros, dopo l’uscita di Arthur.