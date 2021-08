Calciomercato Juventus, trattativa chiusa | Arriva in settimana

Calciomercato Juventus, la trattativa è praticamente chiusa: il calciatore è atteso a Torino già la prossima settimana

Trattativa chiusa, praticamente in una settimana. Sì, perché se pochi giorni fa la Juventus aveva deciso di esporsi pubblicamente per confermare di aver trovato già un accordo con il calciatore, adesso è pronta a chiudere – alle proprie condizioni – per portare Kaio Jorge a Torino già in questa sessione di mercato. Senza aspettare che l’attaccante 19enne brasiliano vado in scadenza di contratto alla fine dell’anno per prenderlo a parametro zero.

Una situazione, così com’è spiegato oggi dalla Gazzetta dello Sport, che si è sbloccata nella giornata di ieri. Un’accelerata decisiva che fa felice Massimiliano Allegri, pronto ad abbracciare Kaio Jorge e chiudere così il pacchetto avanzato: con Ronaldo, Morata e Dybala ci sarà uno degli elementi più cercati in questo momento storico. Uno che può diventare un fenomeno assoluto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri | Bianconeri in pressing