Calciomercato Juventus, fissato l’incontro | Sembra più vicino

Calciomercato Juventus, incontro fissato in settimana: il calciatore sembra più vicino ai bianconeri. Le ultime che arrivano dalla Spagna

Un incontro sarebbe già stato fissato: addirittura oggi o al massimo nella giornata di domani. Poi si dovrà trattare con la società proprietaria del cartellino del calciatore che comunque, a quanto si apprende dal Mundo Deportivo, ha capito che vuole partire quindi non si metterà di traverso qualora le parti trovassero un accordo nello spazio di pochi giorni.

Sì, Pjanic in questo momento sembra un calciatore davvero vicino al ritorno alla Juventus. In Spagna sono sicuri che ormai le cose siano fatte. E Allegri avrebbe anche dato la sua approvazione all’operazione che vede il centrocampista fare rientro alla Continassa solamente un anno dopo aver lasciato il bianconero. Un ritorno di fiamma. Così come lo è stato per il tecnico.

