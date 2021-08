Calciomercato Juventus, cessione Demiral: c’è una novità

By

Continua ad essere il calciomercato della Juventus l’argomento più dibattuto tra i tifosi sotto l’ombrellone in questo caldo agosto.

Sono ormai giorni che si parla di possibili cessioni da parte del club bianconero, specie per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Soprattutto Demiral ha nell’Atalanta una squadra pronta a prenderlo, specie se gli orobici riusciranno a cedere ad una cifra davvero importante Romero al Tottenham. Ipotesi che pare possa concretizzarsi a breve. Per questo motivo adesso la squadra di Gasperini starebbe accelerando per trovare un sostituto.

