Calciomercato Juventus, è in uscita | I bianconeri pronti all’attacco

Calciomercato Juventus, il calciatore, accostato diverse volte ai piemontesi, è in uscita: bianconeri pronti all’attacco

C’è una squadra che quest’estate ha fatto un mercato sontuoso – e che potrebbe non essere finito – e che al momento si ritrova cn la necessità di cedere qualche calciatore per cercare di rientrare almeno in parte dagli investimenti fatti. Sì, ovviamente è il Psg questa squadra. Che ieri, dopo aver perso la finale di Coppa di Lega contro il Lilla (primo impegno ufficiale della stagione) adesso si ritrova a dover fare i conti con tutti gli esuberi che ci sono nella rosa.

Uno di questi, già nelle scorse stagioni, è stato accostato alla Juventus. Che adesso, fiutando la situazione che potrebbe essere davvero favorevole, fiuta nuovamente l’affare. Si potrebbe chiudere ad una cifra comunque contenuta, vista la necessità di Leonardo di fare dei movimenti in uscita. E allora Allegri ci pensa.

