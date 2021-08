Calciomercato Juventus, ufficiale: Chiellini rinnova fino al 2023

Il calciomercato della Juventus mette un tassello importante, anche se annunciato: è arrivato infatti il rinnovo di contratto tanto atteso.

Giorgio Chiellini sarà un pilastro della squadra di Allegri per le prossime due stagioni, visto che è arrivata la firma del difensore centrale. A 37 anni è pronto per una nuova sfida, quella di aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero e di riuscire a rimanere al top per essere presente ai prossimi mondiali che si giocheranno alla fine del 2022 in Qatar. Mancava solo l’annuncio ufficiale che è arrivato in serata.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie

Calciomercato Juventus, Barzagli nello staff tecnico delle nazionali under dell’Italia

Giorgio Chiellini è bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infatti ufficiale il rinnovo del suo contratto con la Juventus. Giorgio è DNA Juve, è storia, è presente, è grinta e passione, è cuore e testa. Giorgio è mille dati, mille numeri, tanti record, tantissimi trofei, ma anche nove lettere.

C come CAPITANO- Perché Chiellini è tutto quello che un capitano della Juve deve essere: è una presenza fondamentale, in difesa, in spogliatoio, al campo d’allenamento.

H come HERO- Alzi la mano chi non ricorda le sue mille foto in campo, con una fasciatura in testa. Perché Giorgio non si è mai tirato indietro, nemmeno di un millimetro.

I come INFINITO -2005-2023. Bastano queste due date per dare la dimensione di una storia fantastica.

E come ESEMPIO- Perché chi si carica sulle spalle per così tanti anni la difesa di un club come la Juve deve essere prima di tutto questo: un esempio da seguire.

L come LEADER –Anche questo è un termine che, abbinato a Giorgio, semplicemente, non ha alcun bisogno di spiegazione. E ne avete avuto tutti mille conferme negli ultimi Europei che lo hanno laureato Campione.

L come LEALTA’ –Duro nei contrasti, coraggioso negli interventi, ma sempre un esempio di come ci si comporta, in campo e fuori.

I come IMPEGNO– Quello che Giorgio mette ogni volta che si allena e scende in campo, ma anche quello che insieme ci prendiamo di vivere ancora due grandi anni insieme.

N come NOVE– Gli Scudetti consecutivi vinti da Chiello, l’unico ad averlo fatto. Un palmarès il suo che in totale in bianconero dice dieci Scudetti, cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane, e un campionato di Serie B.

I come INSIEME – ORA E ANCORA. GIORGIO CON NOI. #CHIELLINI2023.

Questa la nota del club sul proprio sito ufficiale che annuncia la notizia del rinnovo del difensore.