Calciomercato Juventus, Sarri piomba su un difensore bianconero

Intreccio di mercato sull’asse Torino-Roma. La Lazio è fortemente interessata a chiedere alla Juventus un suo difensore in esubero: Demiral.

Il mercato di Lazio e Atalanta può incrociarsi e aprire nuovi scenari. Lo riporta il popolare Radiosei, punto di riferimento per molti fan biancocelesti. La Dea sta per salutare Romero, destinazione Tottenham, e cerca il sostituto. A dire il vero tra il fresco vincitore della Copa America e Paratici c’è stata una brusca frenata. Tanto che Romero da ieri è agli ordini di Gasperini. Tuttavia la società orobica avrebbero individuato in Luiz Felipe (è già arrivato Lovato dal Verona, ndr) il profilo giusto. Qui entrano in gioco la Juventus e Merih Demiral.

Demiral piace a Sarri, ok della Juventus

L’offerta dei nerazzurri è di 20 milioni, troppo bassa per convincere Lotito, che ne vuole 30. Al momento il brasiliano resta in biancoceleste, ma se le condizioni dovessero cambiare, la Lazio avrebbe già individuato l’erede. Si tratta di Demiral, che Sarri ha allenato alla Juve e che ritroverebbe con piacere a Roma. In realtà, il turco era la prima scelta proprio dell’Atalanta, Luiz Felipe però è più economico. Al momento è solo un’idea per una eventuale partenza dell’ex Salernitana, ma intanto la Lazio si guarda intorno.