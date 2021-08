Calciomercato Juventus, vuole rimanere | Spera in Allegri

Calciomercato Juventus, nonostante il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, l’esterno vuole restare in bianconero

Una situazione che si trascina da diversi anni e che sembra non avere una parola fine. Perché ogni anno, la dirigenza della Juventus, così come lo staff tecnico e i tifosi, si aspettano molto da Federico Bernardeschi: che poi quasi mai riesce a far vedere tutte le proprie potenzialità. L’Europeo però, giocato da protagonista e soprattutto con quelle due ciliegine che sono stati i rigori messi a segno contro Spagna e Inghilterra, hanno un po’ cambiato le carte in tavola.

E anche il ritorno di Allegri ha permesso a Bernardeschi di pensare in maniera diversa alla prossima stagione. Vuole giocarsi le proprie possibilità con il tecnico livornese. Nonostante il fatto che il 30 giugno del 2022 il suo accordo con la Juventus scada. Ma di andare via, almeno per momento, non se ne parla.

LEGGI ANCHE: Ronaldo e la Juventus, nuova puntata della telenovela dell’estate