Juventus, contro il Barcellona Allegri può contare su di loro

Tanta voglia di Juventus per i tifosi, che non vedono l’ora di poter vedere all’opera la squadra di Massimiliano Allegri al gran completo.

La formazione bianconera finora ha disputato solamente due amichevoli contro Cesena e Monza, vincendole entrambe. Ma il tecnico della Juventus ha dovuto fare a meno dei tanti nazionali che sono rientrati alla spicciolata dopo gli impegni estivi, ultimi gli italiani e i sudamericani che sono tornati a Torino solamente oggi. L’inizio del campionato non è in fondo così lontano e bisognerà lavorare sodo affinchè si possa vedere fin da subito all’opera una squadra tonica e vincente.

Juventus, Ronaldo debutta in questa stagione contro i blaugrana

Il prossimo 8 agosto per la squadra bianconera c’è in programma il “Trofeo Gamper” a Barcellona, esame sicuramente complicato nel quale Allegri non dovrebbe poter contare su chi è appena rientrato a Torino come i nazionali azzurri e i giocatori impegnati nella Copa America. Chi invece dovrebbe esserci è Cristiano Ronaldo. Il portoghese è pronto al debutto sul campo in questa stagione. E con lui – come spiega Tuttosport – dovrebbero esserci anche gli altri due attaccanti attualmente in rosa. Ovvero sia Morata che Dybala. L’argentino ha superato l’affaticamento muscolare e potrebbe disputare almeno uno spezzone.