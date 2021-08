Juventus, allarme Covid | C’è un nuovo positivo in squadra

Juventus, è allarme Covid: c’è un nuovo positivo nel gruppo di Massimiliano Allegri. Sale la tensione in questo momento

E’ allarme Covid in casa Juventus. C’è infatti un nuovo positivo dentro il gruppo allenato da Massimiliano Allegri. Un altro elemento dell’Under 23 che è stato aggregato alla Prima Squadra in questa preparazione. E non solo, il giocatore in questione, ha preso anche parte al Trofeo Berlusconi, sabato scorso, giocando una trentina di minuti contro il Monza al Brianteo.

A darne l’ufficialità è stata la stessa Juventus, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore Marley Aké. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento”.

