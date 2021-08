Locatelli alla Juventus, le distanze si amplificano. Il punto

L’arrivo di Locatelli alla Juventus non avverrà in tempi brevi. Il Sassuolo non fa sconti alla Juventus che no ha intenzione di andare oltre.

Houston abbiamo un problema. E che problema. La Juventus non riesce a chiudere l’operazione che dovrebbe portare Manuel Locatelli in bianconero. La distanza con il Sassuolo, infatti, anziché ristringersi si dilata sempre di più. La Gazzetta dello Sport questa mattina è stata molto chiara. La delusione nel ragazzo è palpabile, visto che il suo sogno era quello di rientrare dalle vacanze già con i colori bianconeri addosso. Un’aspirazione cresciuta nel tempo e comprovata dal deciso no nelle ultime settimane all’Arsenal ed alla presumibile corte del Liverpool.

