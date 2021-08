Ronaldo e la Juventus, nuova puntata della telenovela dell’estate

Cristiano Ronaldo è tornato alla Juventus e si è messo a disposizone di Max Allegri. Il fuoriclasse portoghese però aspetta di andare al PSG.

Il Corriere dello Sport insiste e lo fa in maniera diretta. Per il quotidiano capitolino Cristiano Ronaldo vuole andare via dalla Juventus e trasferirsi al PSG. A questo clamoroso passaggio starebbe lavorando Jorge Mendes, super procuratore che da anni segue passo dopo passo il suo pezzo pregiato. Nella sua scuderia, infatti, è quanto di meglio si possa desiderare. Quattro settimane esatte al termine del mercato. E attorno al Re non è ancora cambiato nulla di sostanziale rispetto alla fine dello scorso campionato.

