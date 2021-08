Calciomercato Juventus, le mosse in difesa: ora potrebbero rimanere

In questo caldo mese di agosto continua ad essere il calciomercato della Juventus l’argomento più dibattuto tra i tifosi sotto l’ombrellone.

L’arrivo di Kaio Jorge non accontenta di certo la tifoseria bianconera, che ora si aspetta degli altri innesti. Specie a centrocampo, dove Locatelli e Pjanic sembrano essere gli obiettivi da raggiungere. Ci si aspetta però qualche mossa anche in difesa, visto che Demiral ormai sembra ad un passo dal vestire la maglia dell’Atalanta. La partenza del turco era di fatto già messa in preventivo, ma ora quali sono i piani della Juventus per il pacchetto arretrato?

