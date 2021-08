Calciomercato Juventus, il Milan bussa per avere l’erede di Calhanoglu

Calciomercato Juventus, l’esubero interessa al Milan che lo chiede in prestito. Una trattativa che potrebbe accontentare tutti

Massimiliano Allegri, pur spiegando che potrebbe anche decidere di modificargli un po’ la posizione in mezzo al campo magari per cercare di aiutarlo a toccare un po’ più di palloni, sa bene che il calciatore rimane pur sempre sul mercato. E il tecnico livornese non si opporrebbe in questo momento alla sua cessione. Anche perché, il Milan, sembrerebbe pronto a bussare alla porta dei bianconeri per cercare di prendere un possibile erede di Calhanoglu.

Il gallese Ramsey, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe entrato nel mirino dei rossoneri, pronti all’assalto, sapendo soprattutto che Brahim Diaz non può sostenere da solo il peso dell’intera stagione rossonera. Un’operazione che potrebbe andare in porto magari in prestito e con la Juve che, almeno per una parte, dovrebbe pagare l’ingaggio al calciatore.

