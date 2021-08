Calciomercato Juventus, arriva l’esclusione | Acquisto più vicino

Calciomercato Juventus, è stato escluso dai convocati: i bianconeri ora fiutano il colpaccio da regalare a Max Allegri.

Il calciomercato, si sa, è fatto di indizi più o meno velati, che nascondono verità più o meno manifeste. Riproponendo un fascinoso gioco di criminologi, “un indizio è un indizio, due indizi fanno una coincidenza, tre indizi una prova”: l’esclusione di Miralem Pjanic dall’amichevole disputata dal Barcellona contro il Salisburgo non è stata vista da molti come una semplice coincidenza. Il tecnico Ronald Koeman ha deciso di non concedere neanche uno scampolo di minuti al bosniaco nella gara nella quale Depay e compagni hanno rimediato una preoccupante sconfitta per 2-1: tale decisione ha alimentato inevitabilmente nuove voci legate alla prossima destinazione dell’ex Roma, sul quale c’è da tempo la Juventus.

Calciomercato Juventus, tentazione Pjanic: le ultime

Pjanic vuole la Juve, che potrebbe virare con decisione su “Mire” se dovesse riuscire a piazzare Ramsey, per il quale si segnalano dei sondaggi esplorativi da parte del Milan, alla ricerca di una mezzala tecnica. Su Pjanic c’è anche l’Inter, ma solo nel caso in cui Brozovic decidesse di interrompere anzitempo la sua avventura in neroazzurro, ipotesi al momento alquanto remota. Laddove però i bianconeri non dovessero riuscire a mettere le mani su Locatelli, ecco allora che l’ipotesi Pjanic diventerebbe molto più di un’idea, in una classica operazione da fine mercato.