Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Si punta lo spagnolo

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri di un ritorno di fiamma nei confronti del calciatore del Madrid: si chiude a 18 milioni

E’ sempre stato un pallino di Massimiliano Allegri. Che già nella sua prima esperienza sulla panchina della Juventus lo aveva richiesto alla dirigenza. Poi, viste le pretese ritenute eccessive del Real Madrid, non se n’è fatto mai nulla. Adesso però, le cose, potrebbero anche velocemente cambiare. Tanto che in Spagna sono sicuri che il tecnico livornese lo preferirebbe addirittura a Pjanic.

Certo, portare Isco a Torino non è per niente facile. Nonostante il calciatore sia sul piede di partenza. Nemmeno Ancelotti si straccerebbe le vesti in caso di addio. E di conseguenza tutti gli indizi portano sicuramente ad una cessione. Su Isco inoltre, ci sarebbe anche da battere la concorrenza del Milan: ma proprio i rossoneri potrebbero dare il via libera a questa possibile operazione visto che Maldini avrebbe puntato Ramsey per sostituire Calhanoglu.

