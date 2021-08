Ronaldo prigioniero di se stesso. Juventus, cosa fare ora?

Ronaldo sogna il Psg grazie al Real che punta Mbappé. Domenica a rischio la sfida con Messi, la Juventus è ferma in attesa di sviluppi.

Il Corriere dello Sport ha dedicato molto spazio a Cristiano Ronaldo, definito prigioniero di se stesso. Domenica sera c’è il Trofeo Gamper, c’è Barcellona-Juventus. Che in condizioni normali sarebbe soprattutto Leo Messi contro Cristiano. Solo che i due calciatori pnon ci saranno con ogni probabilità. Uno è svincolato, l’altro sogna il PSG. CR7 spera che che il Real Madrid faccia in tempo ad affondare il colpo per Kylian Mbappé. Lui in questo modo potrebbe trasferirsi da Leonardo lasciando alla Vecchia Signora tutto il tempo di sbrogliare la matassa.

LEGGI ANCHE >>> Demiral non si allena, il punto sulla difesa della Juventus

Ronaldo in gruppo, ma…