Calciomercato Juventus, c’è l’apertura | Svolta improvvisa

Calciomercato Juventus, apertura improvvisa da parte del presidente della Samp: ecco le sue parole a Il Secolo XIX

C’è un’apertura improvvisa. Che arriva direttamente dalle parole del presidente della Sampdoria Ferrero. Il massimo dirigente dei liguri, intervistato da Il Secolo XIX, ha parlato del gioiello che c’è all’interno della sua rosa. Il danese Mikkel Damsgaard, che dopo essersi messo in mostra nella passata stagione nel massimo campionato italiano, con la sua Nazionale ha fatto un Europeo incredibile che gli hanno permesso di farsi vedere anche fuori dalle mura italiche. Tanto che ha attirato su di sé gli occhi anche delle big europee.

Una trattativa con la Samp rimane sempre molto difficile. Anche perché Ferrero non ha nessuna intenzione di abbassare le proprie richieste per il calciatore. Ma l’apertura c’è. Ed è anche netta: “Damsgaard? Ripeto, se arriva un’offerta super la dobbiamo valutare come fanno tutti, ma certo non svendo anche perché quando siamo noi ad andare a comprare nessuno ci toglie un euro, nessuno. La Sampdoria non è un discount, ecco perché mi arrabbio quando dicono che esagero nelle richieste per i miei giocatori”.

LEGGI ANCHE: Juventus, c’è un calciatore che ha “pensieri” per la testa