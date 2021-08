Calciomercato Juventus, spunta l’alternativa a centrocampo

E’ sempre il calciomercato della Juventus a tenere banco tra i discorsi della tifoseria bianconera, anche se manca poco all’inizio della serie A.

Poco più di due settimane all’inizio delle ostilità e mister Allegri attende ancora i rinforzi giusti per far decollare la squadra. Dopo Kaio Jorge adesso tocca al centrocampo essere rinnovato e a dire il vero gli obiettivi della Juventus sembrano essere abbastanza chiari. Locatelli rimane il primo nome sulla lista dei possibili acquisti e in mediana si fa sempre più calda la pista del ritorno di Pjanic. Tuttavia entrambe sono trattative ancora aperte, che sembrano vivere una fase di stallo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie

Calciomercato Juventus, proposto Renato Sanches

Renato Sanches, Calciomercato Juventus (Getty)[/caption]

Anche Calciomercato.it sottolinea quanto riportato in Francia da “L’Equipe”, ovvero che ai bianconeri sarebbe stato offerto da Jorge Mendes un calciatore come possibile alternativa in caso in cui non arrivasse Locatelli. Il nome in questione è quello di Renato Sanches, portoghese, che è intenzionato a lasciare il Lille. I francesi lo cederebbero per una somma attorno ai 35 milioni di euro. Tuttavia la Juventus avrebbe risposto negativamente alla proposta, volendo puntare forte sull’arrivo di Locatelli e anche sulla possibilità del ritorno di Pjanic dal Barcellona.