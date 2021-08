Calciomercato Juventus, decisione presa | Resta in bianconero

Calciomercato Juventus, la decisione è stata ormai presa: continuerà a vestire la maglia bianconera. Sciolte le ultime riserve.

Dopo l’arrivo di Max Allegri, le chances di una permanenza di Mattia De Sciglio sono drasticamente aumentate; sappiamo tutti in che modo il tecnico livornese abbia sovente fatto affidamento a quello che può essere definito a tutti gli effetti un suo “fedelissimo”, in grado di esprimersi su entrambe le corsie laterali. E proprio questa versatilità, unitamente alla “pulizia tattica” che da sempre contraddistingue l’ex terzino del Milan, a giocare un ruolo determinante nelle valutazioni del mister.

Le indiscrezioni riportate da Romeo Agresti si dirigono proprio in questa direzione; come riferito dal corrispondente di Goal.com, infatti, la permanenza di De Sciglio sembra essere ora come ora l’opzione più probabile, anche perché con il solo Pellegrini come vice Alex Sandro, farà sicuramente comodo l’utilizzo dell’ex Lione, che all’occorrenza potrà essere impiegato anche sull’altra corsia, per dare un turno di riposo ai vari Danilo ( che come De Sciglio può giocare anche a sinistra) e Cuadrado.