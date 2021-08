Calciomercato Juventus, doppia cessione in serie B in arrivo

Il calciomercato della Juventus è davvero in una fase molto calda, con il club bianconero impegnato non solo negli acquisti ma anche nelle cessioni.

E non bisogna dimenticare che la società deve gestire non solo gli elementi della prima squadra, ma anche un Under 23 che sta cambiando pelle nel corso di questa estate. Stanno arrivando tanti nuovi elementi mentre alcuni calciatori sono stati prestati altrove, soprattutto in B, con la speranza che possano evidenziare le loro qualità in un torneo impegnativo e lungo come quello cadetto. Altri due elementi sotto contratto con la Juventus stanno per trovare una nuova maglia.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie