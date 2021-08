Calciomercato Juventus, la bomba è servita | Sondaggio dell’Inter

Calciomercato Juventus, una vera e propria bomba che riguarda i bianconeri: c’è un sondaggio dell’Inter per il calciatore

Una bomba. Nel momento in cui la Juventus è pronta a cominciare una trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. La situazione al momento è delineata da un lato, ma potrebbero esserci delle importanti e improvvise novità nello spazio di breve tempo. Sì, perché secondo quanto raccolto da calciomercato.it, la società nerazzurra starebbe pensando all’argentino.

Marotta infatti avrebbe cercato di capire quali sono le reali possibilità di portare la Joya in nerazzurro. Soprattutto se non si raggiungesse un accordo per il rinnovo. La trattativa inizierà proprio in questi giorni, visto che l’agente dell’argentino, Antun, ha finito la quarantena. Si entra nel vivo quindi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo a zero | Pronto l’assalto

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è l’apertura | Svolta improvvisa

Calciomercato Juventus, Inter su Dybala

E l’Inter per sostituire Lukaku, che ormai è pronto a tornare al Chelsea, avrebbe messo nel mirino l’attaccante della Juventus. Forte del fatto che Dybala è in scadenza di contratto. Tutto dipende, ovviamente, dagli incontri che ci saranno in questi giorni tra la Juventus e l’entourage del calciatore. Qualora qualcosa non filasse per il verso giusto, allora un inserimento di Marotta potrebbe diventare reale.

Settimane calde e intense quindi. Settimane di passione non solo per i tifosi dei nerazzurri ma anche per quelli juventini. Dybala è un elemento che Allegri non vuole perdere: è al centro del progetto il calciatore che con l’allenatore livornese ha dato il meglio negli scorsi anni. Più di Ronaldo. Ma la situazione contrattuale non lascia dormire sonni tranquilli.