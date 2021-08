Calciomercato Juventus, il Milan lo vuole ma in prestito

Per il calciomercato della Juventus si preannunciano novità in vista quando manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A.

La squadra di Allegri presto accoglierà il nuovo attaccante Kaio Jorge, ma è a centrocampo che il tecnico livornese attende le novità maggiori. Manuel Locatelli del Sassuolo continua ad essere l’obiettivo numero uno e la trattativa potrebbe sbloccarsi da un giorno all’altro. Ma il neroverde, fresco campione d’Europa con la maglia dell’Italia, potrebbe non essere il sono innesto nella linea mediana. Rimane calda infatti anche la pista che riporterebbe Miralem Pjanic in bianconero, visto che la sua esperienza con il Barcellona è agli sgoccioli. Per l’arrivo però del bosniaco è necessaria una cessione.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente