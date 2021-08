Calciomercato Juventus, Pjanic in arrivo | Spunta la data

#Pjanic, altri due no nelle ultime 48 ore. Per ora aspetta solo la #Juve

Come riferito da Alfredo Pedullà sui propri profili social, Pjanic avrebbe detto no ad altre due offerte nelle ultime 48 ore: aspetta solo di poter ricongiungersi a quei colori con i quali ha trionfato in Italia, e con i quali è andato vicino ad un trionfo per certi versi inaspettato in Europa. Ci sono ancora alcuni dettagli da limare, ma soprattutto una casella da liberare per far spazio al bosniaco: l’opzione più calda, in questo senso, è quella che porta all’addio di Ramsey, sul quale il Milan ha effettuato qualche sondaggio neanche troppo convinto.