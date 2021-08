Calciomercato Juventus, Messi fa saltare i piani | Affare a rischio

Calciomercato Juventus, Messi ago della bilancia: Cherubini spiazzato. L’affare potrebbe seriamente compromettersi: le ultime.

La trattativa legata al mancato rinnovo di Leo Messi rischia di ripercuotersi anche sulle strategie di mercato della Juventus. I blaugrana avevano infatti deciso di puntare con decisione sul ritorno della “Pulce”, per il quale erano entrati nell’ordine di idee di risparmiare sul monte ingaggio per liberare spazio salariale sufficiente a permettere per l’argentino. Tra i vari esuberi pronti ad essere epurati figura anche il nome di quel Pjanic il cui futuro, che sembrava essere scritto fino a qualche ora fa, rischia ora di ridiventare in discussione.

Calciomercato Juventus, Messi non rinnova: colpo Pjanic a rischio?

Ricordiamo che il bosniaco ha in testa solo la Juve, per la quale sta rifiutando le avances degli altri club: i bianconeri, dal canto loro, devono prima sfoltire un organico che conta ancora troppe pedine ritenute non indispensabili da Allegri ( a dispetto delle dichiarazioni di facciata). Il Barcellona fino a poco tempo fa aveva aperto all’ipotesi di un prestito secco per Pjanic, ma ora come ora potrebbe anche decidere di puntare nuovamente sull’ex Roma, giacché l’esigenza di risparmiare sul monte ingaggi se c’è, lo è in modo meno pervasivo. Situazione da monitorare con estrema attenzione.