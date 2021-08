Dybala non gioca contro il Barcellona. Juve, cosa succede

Dybala non giocherà il Trofeo Gamper contro il Barcellona. La Juventus a questo punto sa bene che è il momento di affondare il colpo per il rinnovo.

Nello spiegare la situazione, la Gazzetta dello Sport parte da una situazione assodata. Più prettamente da una fotografia, dolcissima. Paulo è legato al Barça dal ricordo più bello – la doppietta nell’andata dei quarti di Champions 2017 – ma non è ancora pronto per giocare: per lui, allora, weekend italiano. Significa che Dybala salterà il Trofeo Gamper che metterà di fronte la Juventus e i blaugrana. I due club, come noto, non solo sono grandi alleati nella Super League, ma hanno collaborato molto sul mercato. Con Pjanic sullo sfondo.

