La Juventus è al lavoro per preparare nel migliore dei modi l’inizio del campionato di serie A e in generale la prima fase della nuova stagione.

Finalmente gruppo al completo, se si eccettuano ovviamente gli infortuni, per mister Allegri che ha visto in questi primi giorni di agosto anche il rientro degli ultimi nazionali. I calciatori che sono stati impegnati in Copa America e anche gli azzurri che sono riusciti a regalare una grande gioia agli appassionati di calcio riuscendo a conquistare il titolo di campioni d’Europa. Tra questi anche un Federico Bernardeschi che ha ripagato alla grande la fiducia di Mancini, decisivo dal dischetto sia in semifinale che in finale.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente