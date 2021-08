Calciomercato Juventus, affare Gosens: la svolta | “Ecco dove andrò”

Calciomercato Juventus, svolta Gosens: il difensore rivela quale sarà il suo futuro. Le parole dell’esterno dell’Atalanta.

A giugno erano circolate delle voci riguardati un presunto interesse della Juventus per l’ala sinistra dell‘Atalanta Robin Gosens, autore di due stagioni sensazionali in quel di Bergamo, che ne hanno fatto lievitare esponenzialmente la valutazione. A ciò bisogna aggiungere comunque il buon Europeo disputato con la maglia della Germania, nel quale il teutonico ha mostrato sprazzi di “gosensismo”, fatto di sgroppate sulla fascia, inserimenti portentosi, e conclusioni potenti e precisi, evidenziati soprattutto in occasione della gara contro il Portogallo. Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione, e il tedesco ha rilasciato una lunga intervista al portale tedesco Sport 1, nella quale ha fatto il punto della situazione, toccando vari argomenti.

Calciomercato Juventus, Gosens svela il suo futuro

Ecco le parole di Gosens: “Credo che giocherò ancora all’Atalanta; non ho mai nascosto il fatto che prima o poi mi piacerebbe giocare in Bundesliga, ma questo lo sa anche il club, e l’ho detto anche apertamente. Nel caso in cui la chiamata non dovesse arrivare, giocherò nuovamente la Champions con l’Atalanta, provando ad affermarci nuovamente ai vertici del calcio italiano. Non sono in grado di capire per quale motivo un calciatore debba valere 35 milioni di euro, sebbene si tratti di un riconoscimento importante delle mie prestazioni.”

Ricordiamo che il Bayern Monaco non molto tempo fa aveva provato qualche “abboccamento”, ma senza affondare effettivamente il colpo con la “Dea”.