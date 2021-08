Calciomercato Juventus, sprint per Pjanic | Novità nella formula

Pjanic alla Juventus, calciomercato: le parti sono sempre più vicine a trovare la fumata bianca decisiva. C’è una novità nella formula.

Ore decisive per il futuro di Miralem Pjanic, sempre più vicino a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da TMW, i colloqui tra l’entourage del bosniaco, in primis con l’agente del calciatore, Fali Ramadani, e Cherubini, hanno portato ad un avvicinamento tra le parti. Non sono state svelate con esattezza le cifre dell’eventuale contratto che potrebbe firmare Pjanic, ma sicuramente se la fumata bianca dovesse arrivare, sarà proprio per la volontà esplicita del calciatore, che a costo di ridursi l’ingaggio ( si è parlato di un ingaggio da 5,5 milioni di euro, a differenza degli 8 che percepisce attualmente in Spagna), farebbe carte false pur di ritornare nella squadra che ha contribuito sensibilmente alla sua crescita.

