Calciomercato Juventus, la strategia per il ritorno di Pjanic

I tifosi restano in attesa, anche sotto l’ombrellone, dei colpi del calciomercato di una Juventus che vuole diventare sempre più forte e ambiziosa.

La squadra di Massimiliano Allegri vuole tornare a vincere lo scudetto e ad essere protagonista in Champions League. E per questo motivo l’allenatore bianconero attende gli innesti necessari a dare maggiore qualità alla sua rosa. C’è ancora tempo per le trattative di un mercato che anche a livello europeo adesso potrebbe infiammarsi dopo la rottura di Messi con il Barcellona. Le priorità della Juventus sono sempre quelle di rinforzare la linea mediana, dove potrebbero essere due gli acquisti. Ma molto dipenderà anche dalle cessioni.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie

Calciomercato Juventus, due le strade che portano al ritorno di Pjanic

In attesa che decolli la trattativa per Locatelli, si fanno sempre più frequanti i contatti con l’entourage di Pjanic per il ritorno del bosniaco a Torino. Il Barcellona sembra disposto a cedere il calciatore in prestito e – come spiega Calciomercato.it – lo stesso Pjanic sarebbe pronto a ridursi l’ingaggio, per il quale comunque servirebbe un contributo da parte del club blaugrana. Tuttavia non è da scartare un’altra ipotesi. Ovvero quella che il Barcellona possa lasciare libero da vincoli il calciatore a parametro zero, in questo modo Pjanic firmerebbe un nuovo contratto con i bianconeri.