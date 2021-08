Per il calciomercato della Juventus ci si avvicina a quelli che saranno senz’altro i giorni clou, giusto a ridosso dell’inizio del campionato di serie A.

La società bianconera ha già da tempo fissato i suoi obiettivi. Kaio Jorge è già bianconero, adesso Allegri attende degli innesti sulla lina mediana, con Locatelli e Pjanic che sono i nomi più caldi. Si parla però anche di cessioni e una potrebbe arrivare a breve, con Merih Demiral ormai sempre più vicino al passaggio all’Atalanta. Gli orobici puntano al turco per sostituire il partente Romero, destinato al Tottenham. L’argentino è stato riscattato dalla società bergamasca ufficialmente proprio dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, 16 milioni dalla cessione di Romero

La società bianconera infatti ha reso nota sul suo sito internet la conclusione della trattativa.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 5 settembre 2020, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 16 milioni, pagabile in tre esercizi”. – si legge – “Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore”.