Dybala, quarantena finita. Cosa succederà con la Juventus

Paulo Dybala deve rinnovare il suo contratto con la Juventus. L’ultima volta ci fu un botta e risposta pesante. Intanto Antun ha finito il periodo di isolamento.

Si parte dalle dichiarazioni, pesanti di gennaio. Ricordate il botta e risposta? «Si è parlato troppo di me – disse Paulo Dybala -. Il mio procuratore è stato a Torino tanto tempo ma non è mai stato chiamato. Si è parlato anche di cifre non vere, così si mettono i tifosi contro di me. Il mio futuro? Io amo la Juve, l’ho sempre detto». Risposta del presidente Agnelli il giorno successivo: «Mi risulta che Dybala abbia già ricevuto un’offerta, che lo porrebbe tra i 20 giocatori più pagati. Noi aspettiamo una sua risposta: la aspettiamo anche in campo, lo vogliamo tra i primi 5 ma al momento non lo è. E lui stesso lo sa». Oggi, rispetto a Natale, la situazione è differente. In più l’agente Antun ha terminato il periodo di quarantena.

Dybala, si deve trovare l’accordo

La Juventus e Jorge Antun – spiega la Gazzetta dello Sport – si incontreranno domani per parlare del rinnovo di Paulo. La partita a scacchi ha regole particolari, perché tutti qui si siedono al tavolo con la stessa volontà: rinnovare, restare insieme, riprendere un percorso iniziato un anno fa. Oggi Dybala prende 7.4, lecito attendersi un aumento. Ma fin dove si spingerà la Vecchia Signora?