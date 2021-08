Juventus, nuovo positivo al Coronavirus nell’Under 19 | Il comunicato

#Under19 | Calciatore positivo al Covid-19: https://t.co/SU6dImIbl5 pic.twitter.com/ovKIVxujNO

Il calciatore in questione, del quale non è stata svelata l’identità, è stato posto in isolamento, ed osserverà i canonici giorni di quarantena, mentre il resto del gruppo continuerà normalmente la preparazione in visto dell’inizio della prossima stagione. Chiaramente, la speranza è che non si siano create le premesse per la proliferazione di un vero e proprio focolaio: soltanto i prossimi tamponi potranno far luce sulla vicenda.