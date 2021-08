Juventus, il saluto di Ronaldo. Il campione portoghese si espone

Cristiano Ronaldo ha deciso di esporsi in prima persona salutando. Il suo gesto ha colpito tutti quanti nel mondo della Juventus.

Cristiano Ronaldo ieri si è resto protagonista di un gesto particolare. Un gesto che lo riavvicina ai comuni mortali, rendendo meno divino il mondo che lo circonda. Demiral è a Bergamo da mercoledì sera ed alloggia in un noto hotel del centro città. Tuttavia, in precedenza, aveva ricevuto la visita di CR7 nella sua, ormai ex, casa di Torino. Il portoghese ha voluto salutare l’ex compagno prima della nuova avventura e l’agente di Merih, Cenk Melih Yazici, ha immortalato il momento. Lo ha fatto con una fotografia postata su Instagram. È l’ultimo scatto in bianconero per il 2021-22 come ha raccontato la Gazzetta dello Sport.

Il gesto di Cristiano Ronaldo

Il gesto del portoghese non è passato inosservato, perché Demiral spesso e volentieri si è speso per sostenere Cristiano Ronaldo. I due hanno legato moltissimo e il difensore turco era diventato un beniamino del pubblico bianconero. Usava i social in maniera soft, ma con battute innocue e simpatiche. Come il suo essere “top”, espressione diventata un must dopo alcune vittorie e i trofei conquistati. Insieme hanno vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa.