Calciomercato Juventus, terremoto Barça | Doppio colpo possibile?

Calciomercato Juventus, il black out totale del Barcellona potrebbe riaprire suggestioni assolutamente clamorose.

L’addio di Leo Messi, con la “Pulce” sempre più vicina a vestire la maglia del Paris Saint Germain, dopo che è stato raggiunto un accordo con l’argentino sulla base di un contratto biennale più un’opzione per il terzo anno a quasi 40 milioni di euro a stagione, ha rivelato tutta la fragilità finanziaria del Barcellona, alle prese con un’involuzione da un punto di vista economico non indifferente. “Le perdite superano i ricavi del 110%” ha tuonato Laporta, e l’impressione è che si possa originare un fuggi fuggi generale. Le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, infatti, riferiscono che Sergio Aguero, approdato in Catalogna su volontà di Messi, abbia chiesto alla società di essere ceduto.

Notizia shock, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali in tal senso, che però potrebbero arrivare a stretto giro di posta. E chissà che anche la Juventus non possa essere interessata a questa sorta di “terremoto” calcistico con epicentro su Barcellona.

Calciomercato, Pjanic e Aguero alla Juventus? Al momento è solo un sogno, ma…

I bianconeri sono da tempo su un altro calciatore del Barça, quel Miralem Pjanic che ha espresso il suo desiderio di ritornare nella squadra con la quale ha vinto tanto in Italia, e sfiorato l’impresa anche in Europa. La Juve vuole Pjanic, ma alle sue condizioni: indispensabile, a tal proposito, l’addio di Aaron Ramsey, per il quale non è arrivata ancora alcuna offerta concreta. Laddove anche Aguero dovesse effettivamente di mettere un punto alla sua breve esperienza in Catalogna, non è detto che la “Vecchia Signora” non possa ritornare nuovamente sul Kun, magari alla fine della sessione estiva di calciomercato, per quel classico colpo a zero cui il club bianconero ha tanto abituato i suoi sostenitori.

Al momento è solo un’idea, sia chiaro, ma se davvero dovessero crearsi i presupposti giusti, non è detto che Cherubini non possa fare un tentativo per il Kun last minute, per incrementare in termini d’esperienza il reparto a disposizione di Max Allegri.