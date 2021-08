Calciomercato Juventus, Messi al Psg toglierebbe ogni possibile dubbio

Il calciomercato della Juventus fin dopo la fine dello scorso campionato ha visto partire un vero e proprio tormentone riguardo alcuni elementi.

Uno di questi è indubbiamente Cristiano Ronaldo. Legato da un contratto con la Juventus fino al prossimo giugno 2022, si è parlato molto della possibilità del portoghese di lasciare l’Italia per accasarsi altrove. Ipotesi comunque difficile di questi tempi, con tanti club che non hanno grandi budget da poter spendere. Tranne alcune eccezioni: Psg, Chelsea e City sono le uniche squadre che a quanto pare hanno il portafogli pieno di disponibilità.

Calciomercato Juventus, Ronaldo non si muoverà da Torino

L’unica possibilità riguardo l’ipotetica partenza di Ronaldo sembrava essere legata alle mosse del Psg. Se i transalpini avessero ceduto Mbappè al Real Madrid, allora sarebbero dovuti andare alla ricerca di un altro grande campione per l’attacco. Con Ronaldo magari pronto all’opportunità di trasferirsi sotto la Torre Eiffel. In ogni caso il Psg, senza nemmeno cedere l’asso francese, stanno – come riportato da più media – per ingaggiare Leo Messi. Un colpo da novanta, non c’è da discutere. L’approdo dell’argentino al Psg dissolverebbe dunque ogni possibile dubbio legato alla permanenza di Ronaldo alla Juventus. Il portoghese dovrà essere il trascinatore della squadra di Allegri nella stagione che sta per iniziare.